Дональд Трамп. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n137012-tramp-zaboronyv-vydavaty-vizy-dlya-immigrantiv-cherez-koronavirus.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розпорядився припинити видачу віз для іммігрантів. Таке рішення президент США прийняв у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це Трамп повідомив у своєму Twitter.

Президент США написав, що в умовах нападу невидимого ворога, яким є коронавірус, а також для захисту робочих місць, які так потрібні зараз американським громадянам, він вирішив підписати виконавчий указ про тимчасове припинення видачі віз іммігрантам.

Трамп додав, що ця заборона носитиме тимчасовий характер і після завершення пандемії коронавірусу може бути скасована.

За інформацією Державного департаменту США, у 2019 році американські імміграційні візи були видані 4 тис. 573 українським громадянам.

Як раніше писав «Ракурс», Трамп заявив, що США припиняє фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я. Президент США додав, що фінансування ВООЗ може бути відновлено лише після того, як будуть розслідувані факти приховування поширення коронавірусу та помилки в реагуванні на поширення інфекції.