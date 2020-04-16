Трамп: США подолали пік коронавірусу

Трамп: США подолали пік коронавірусуhttps://racurs.ua/ua/n136828-tramp-ssha-podolaly-pik-koronavirusu.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп стверджує, що очолювана ним країна вже пройшла пік захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, розвиток якої провокує коронавірус SARS-CoV-2.
Про це Трамп заявив під час прес-конференції, яка відбулася 15 квітня, повідомляє агентство Reuters.
Битва триває, але дані свідчать про те, що країна пройшла пік за новими випадками, — вважає президент США.
За його словами, активна стратегія американської влади щодо боротьби з коронавірусом успішно працює, одна потрібно «залишатися пильними».
Також Трамп заявив, що представить 16 квітня «нові принципи» щодо відновлення американської економіки.
США сьогодні є державою з найбільшою кількістю зафіксованих випадків коронавірусу — майже 645 тис., з них понад 32 тис. людей померли.
Нагадаємо, Трамп нещодавно заявив, що США призупиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через «приховування поширення коронавірусу».