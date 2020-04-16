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У лавах ЗСУ на COVID-19 захворіли 28 осіб
У лавах ЗСУ на COVID-19 захворіли ще п’ятеро військових: інфікованих вже 28https://racurs.ua/ua/n136827-u-lavah-zsu-na-covid-19-zahvorily-sche-p-yatero-viyskovyh-infikovanyh-vje-28.htmlРакурс
Коронавірусом в Україні інфіковані понад 4 тис. осіб. Кількість заражених збільшилася й у Збройних силах України (ЗСУ).
За минулу добу були підтверджені п’ять нових випадків захворювання серед бійців ЗСУ. Загалом у лавах Збройних сил 28 хворих. Про це сьогодні повідомило командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
Троє нових хворих — бійці Запорізького гарнізону Збройних сил. Усі вони з 9 квітня перебували на самоізоляції через контакт з інфікованою особою. Їхній стан здоров’я задовільний, вони лікуються вдома під наглядом лікарів.
Також нові випадки інфікування були зафіксовані у Чернівецькому та Харківському гарнізонах. Обидва лікуються вдома, їхній стан задовільний.
Серед 28 хворих одна людина одужала, ще один інфікований військовослужбовець помер. Наразі на ізоляції перебувають 274 осіб. У 40 військовослужбовців термін ізоляції закінчиться у найближчі три дні.
У ЗСУ зазначили, що найчастіше інфікування серед військових відбувається під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими військові спілкуються щодня.
Як писав «Ракурс», раніше бойовики на Донбасі дев’ять разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових були поранені, один воїн отримав бойову травму.
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