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В рядах ВСУ коронавирусом заболели 28 человек
В рядах ВСУ коронавирусом заболели еще пять военных: инфицированных уже 28https://racurs.ua/n136827-v-ryadah-vsu-koronavirusom-zaboleli-esche-pyat-voennyh-inficirovannyh-uje-28.htmlРакурс
Коронавирусом в Украине инфицированы более 4 тыс. человек. Количество зараженных увеличилось и в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
За минувшие сутки были подтверждены пять новых случаев заболевания среди бойцов ВСУ. Всего в рядах Вооруженных сил 28 больных. Об этом сегодня сообщило командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
Трое новых заболевших — бойцы Запорожского гарнизона Вооруженных сил. Все они с 9 апреля находились на самоизоляции из-за контакта с инфицированным лицом. Их состояние здоровья удовлетворительное, они лечатся дома под наблюдением врачей.
Также новые случаи инфицирования были зафиксированы в Черновицком и Харьковском гарнизонах. Оба военных лечатся дома, их состояние удовлетворительное.
Среди 28 больных один человек выздоровел, еще один инфицированный военнослужащий умер. Сейчас на изоляции находятся 274 человека. У 40 военнослужащих срок изоляции закончится в ближайшие три дня.
В ВСУ отметили, что чаще всего инфицирование среди военных происходит во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми военные общаются ежедневно.
Как писал «Ракурс», ранее боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинских военных. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военных были ранены, один воин получил боевую травму.
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