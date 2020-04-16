Трамп: США преодолели пик коронавируса

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n136828-tramp-ssha-preodoleli-pik-koronavirusa.html

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Президент США Дональд Трамп утверждает, что возглавляемая им страна уже прошла пик заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, развитие которой провоцирует коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, которая состоялась 15 апреля, сообщает агентство Reuters.

Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик по новым случаям, — считает президент США.

По его словам, активная стратегия американских властей по борьбе с коронавирусом успешно работает, одна нужно «оставаться бдительными».

Также Трамп заявил, что представит 16 апреля «новые принципы» по восстановлению американской экономики.

США сегодня являются государством с наибольшим количеством зафиксированных случаев коронавируса — почти 645 тыс., из них более 32 тыс. человек умерли.

Напомним, Трамп недавно заявил, что США приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за «сокрытия распространения коронавируса».