Дудл Гугла. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n137011-novyy-dudl-google-zaklykaie-korystuvachiv-zalyshatysya-vdoma-pid-chas-karantynu-foto.html

Ракурс

Google (Гугл) випустив новий doodle (дудл), який закликає усіх користувачів залишатися вдома, щоб допомогти зупинити поширення коронавірусу.

Слоган нового дудла говорить: «Залишайся вдома. Допоможи зупинити коронавірус».

Барвистий малюнок на головній сторінці Гугла містить анімовані літери слова Google, які займаються різними справами, включаючи читання, спів і тренування. Цими справами можна займатися, перебуваючи вдома в умовах карантину.

Новим дудлом Гугл показав, що під час карантину можна знайти багато цікавих занять, а не страждати від «домашнього ув’язнення».

Як раніше писав «Ракурс», перед Великоднем Google випустив дудл, у якому подякував працівникам усіх служб, які ведуть боротьбу з коронавірусом.