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Ракурс
Дудл Гугла. Фото: Google

Новий дудл Google закликає користувачів залишатися вдома під час карантину (ФОТО)

21 кві 2020, 08:21
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Google (Гугл) випустив новий doodle (дудл), який закликає усіх користувачів залишатися вдома, щоб допомогти зупинити поширення коронавірусу.

Слоган нового дудла говорить: «Залишайся вдома. Допоможи зупинити коронавірус».

Дудл Гугла. Фото: Google

Барвистий малюнок на головній сторінці Гугла містить анімовані літери слова Google, які займаються різними справами, включаючи читання, спів і тренування. Цими справами можна займатися, перебуваючи вдома в умовах карантину.



Новим дудлом Гугл показав, що під час карантину можна знайти багато цікавих занять, а не страждати від «домашнього ув’язнення».

Як раніше писав «Ракурс», перед Великоднем Google випустив дудл, у якому подякував працівникам усіх служб, які ведуть боротьбу з коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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