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Ракурс
Дудл Гугла. Фото: Google

Новый дудл Google призывает пользователей оставаться дома во время карантина (ФОТО)

21 апр 2020, 08:21
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Google (Гугл) выпустил новый doodle (дудл), который призывает всех пользователей оставаться дома, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.

Слоган нового дудла гласит: «Останься дома. Помоги остановить коронавирус».

Дудл Гугла. Фото: Google

Красочный рисунок на главной странице Гугла содержит анимированные буквы слова Google, которые занимаются различными делами, включая чтение, пение и тренировки. Этими делами можно заниматься, находясь дома в условиях карантина.


Новым дудлом Гугл показал, что во время карантина можно найти массу интересных занятий, а не страдать от «домашнего заточения».

Как ранее писал «Ракурс», перед Пасхой Google выпустил дудл, в котором поблагодарил работников всех служб, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Источник: Ракурс


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