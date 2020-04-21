Дудл Гугла. Фото: Google

https://racurs.ua/n137011-novyy-dudl-google-prizvaet-polzovateley-ostavatsya-doma-vo-vremya-karantina-foto.html

Ракурс

Google (Гугл) выпустил новый doodle (дудл), который призывает всех пользователей оставаться дома, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.

Слоган нового дудла гласит: «Останься дома. Помоги остановить коронавирус».

Красочный рисунок на главной странице Гугла содержит анимированные буквы слова Google, которые занимаются различными делами, включая чтение, пение и тренировки. Этими делами можно заниматься, находясь дома в условиях карантина.

Новым дудлом Гугл показал, что во время карантина можно найти массу интересных занятий, а не страдать от «домашнего заточения».

Как ранее писал «Ракурс», перед Пасхой Google выпустил дудл, в котором поблагодарил работников всех служб, которые ведут борьбу с коронавирусом.