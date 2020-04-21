Дональд Трамп. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n137012-tramp-zapretil-vydavat-vizy-dlya-immigrantov-iz-za-koronavirusa.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявил, что он распорядился прекратить выдачу виз для иммигрантов. Такое решение президент США принял в связи с распространением коронавируса.

Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

Президент США написал, что в условиях нападения невидимого врага, которым является коронавирус, а также для защиты рабочих мест, в которых так нуждаются в настоящее время американские граждане, он решил подписать исполнительный указ о временном прекращении выдачи виз иммигрантам.

Трамп добавил, что данный запрет будет носить временный характер и после завершения пандемии коронавируса может быть отменен.

По информации Государственного департамента США, в 2019 году американские иммиграционные визы были выданы 4 тыс. 573 украинским гражданам.

Как ранее писал «Ракурс», Трамп заявил, что США прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения. Президент США добавил, что финансирование ВОЗ может быть возобновлено лишь после того, как будут расследованы факты сокрытия распространения коронавируса и ошибки реагирования на распространения инфекции.