ЗСУ доповіли про нові випадки зараження коронавірусом серед військових. Фото: Рубрика

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Ракурс

У Збройних силах України зареєстровано вже 43 випадки зараження коронавірусом. Тільки за минулу добу підтверджено чотири нові випадки інфікування. Двоє із заражених військовослужбовців передубавють на лікуванні у медзакладах, ще двоє проходять амбулаторне лікування у домашніх умовах.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ в Facebook.

Всього від коронавируса вилікувалися четверо військовослужбовців, двоє військових у результаті хвороби померли.

Наразі на ізоляції перебувають 289 військовослужбовців. У найближчі три дні період ізоляції закінчується у 140 осіб.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців свідчить про те, що найчастіше зараження коронавірусом відбувається під час епізодичних зустрічей із друзями і родичами, з якими пацієнти не спілкуються щодня.

Як раніше писав «Ракурс», по всій Україні щодня фіксуються нові випадки зараження коронавірусом серед військовослужбовців. Багато військових перебувають на самоізоляції.