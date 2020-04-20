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В Україні триває спалах коронавірусу, фото: Міноборони України
У ЗСУ виявили ще три випадки коронавірусуhttps://racurs.ua/ua/n136993-u-zsu-vyyavyly-sche-try-vypadky-koronavirusu.htmlРакурс
У Збройних силах України (ЗСУ) за добу виявлено ще три випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
З них двоє хворих потрапили до медзакладів (працівник ЗСУ у задовільному стані госпіталізований до Хмельницької міської лікарні, військовослужбовець — у стані середньої тяжкості до Житомирського госпіталю), ще один військовослужбовець — під наглядом медиків лікується вдома у Львівській області. Про це повідомляє прес-служба командування Медичних сил ЗСУ.
Таким чином, станом на 7.00 20 квітня загальна кількість виявлених випадків інфікування вже досягнула 35. З них двоє людей померли, двоє - вилікувалися.
На ізоляції перебувають 309 осіб, з них у 38 її термін завершується у найближчі три доби.
Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано понад 5,7 тис. випадків коронавірусу, 151 людина померла.