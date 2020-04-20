В Украине продолжается вспышка коронавируса, фото: Минобороны Украины

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Ракурс

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за сутки обнаружены еще три случая коронавирусной болезни COVID-19.

Из них двое больных попали в медучреждения (работник ВСУ в удовлетворительном состоянии госпитализирован в Хмельницкую городскую больницу, военнослужащий — в состоянии средней тяжести в Житомирский госпиталь), еще один военнослужащий — под наблюдением медиков лечится дома во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Таким образом, по состоянию на 7.00 20 апреля общее количество обнаруженных случаев инфицирования уже достигло 35.

Из них два человека умерли, двое — вылечились.

На изоляции находятся 309 человек, из них у 38 ее срок заканчивается в ближайшие трое суток.

Напомним, в Украине уже зафиксированы более 5,7 тыс. случаев коронавируса, 151 человек умер.