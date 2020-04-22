Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Карантин в Україні планують пом’якшити з 12 травня, при цьому сам карантин можуть продовжити мінімум до 11 травня.

Кабінет міністрів України має стратегію виходу з карантину після епідемії китайського коронавірусу. Через три тижні планується запуск середнього та малого бізнесу. Також розробляється поетапний запуск громадського транспорту. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами глави уряду, наразі український карантин стосується шести сфер і ключовою є сфера громадського транспорту та пасажирських перевезень. Шмигаль запевнив, що весь вантажний транспорт в країні задіяний, як і товарообіг. Виробництво не зупинялося, тож працюють всі заводи та фабрики. Обмежень зазнали туристична галузь, сфера громадського харчування й пасажирського транспорту, сфера побутових послуг та роздрібна торгівля непродовольчими товарами.

Шмигаль припустив, що під час першого етапу виходу з карантину планується певне пом’якшення обмежень роботи міського транспорту, проте збережуться деякі умови та соціальна дистанція. Під час наступного етапу планується запуск міжміського, а потім міжобласного сполучення. Насамкінець розглядатиметься питання відновлення авіаперевезень чи міжнародних залізничних перевезень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме уряду пролонгувати обмежувальні заходи до 12 травня. При цьому у міністерстві планують зробити деякі пом’якшення в карантині.