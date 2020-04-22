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Ракурс
Відставка генпрокурора Ірини Венедіктової: Зеленський повідомив передумови звільнення, фото — ОП

Зеленський розповів, коли звільнить Венедіктову

22 кві 2020, 17:31
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Відставка генпрокурора Ірини Венедіктової цілком ймовірна. Це станеться, якщо вона не покаже результат на посаді в Офісі генпрокурора.

Про це йдеться у фільмі, присвяченому першому року з дня перемоги Володимира Зеленського на виборах у 2019 році.

Відставка генпрокурора Ірини Венедіктової відбудеться, якщо не буде результатів, — сказав глава держави у фільмі «Рік президентства Зеленського».

У зв’язку з кадровими пертурбаціями в генпрокуратурі президент згадав і про екс-генпрокурора Руслана Рябошапку.

Він показав результат, але низький. Треба визнати. Звільнили цього генпрокурора, взяли іншу. Будемо бачити, чекати результату. Якщо вона не покаже результат, буде третій генпрокурор, — розповідає у фільмі Зеленський.



Крім того, президент у стрічці наголошує, що наразі у владі немає недоторканних.

Венедіктову призначили генпрокурором у Раді за поданням президента 17 березня. Це сталося відразу після того, як Рябошапку відправили у відставку. Згодом президент Зеленський увів Венедіктову до складу Ради нацбезпеки та оборони України.

Джерело: Ракурс


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