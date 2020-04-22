Обсервація туристів з Балі: суди почали виправдовувати втікачів, фото — ФБ "Міллер"

https://racurs.ua/ua/n137111-sudy-vypravdovuut-vtikachiv-z-observaciyi-chomu-potalanylo-turystam-z-bali.html

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Обсервація туристів, яких держава повертала додому з-за кордону, триває не без інцидентів. Часто громадяни відмовляються чи втікають із примусового карантину. Поліція складає адмінпротоколи, але нині суди почали виправдовувати втікачів.

Сьогодні стало відомо, що Оболонський райсуд Києва виправдав чотирьох порушників обсервації, які повернулися рейсом з Балі. Юридична компанія «Міллер» у Фейсбук розповіла, що її клієнтів 30 березня покарали за відмову відбути обсервацію.

Утім, суд не наклав штраф, оскільки протоколи виписали до того, як набула чинності постанова Кабміну № 241 від 29 квітня, яка затвердила обов’язкову обсервацію. Наразі Феміда розглянула справи чотирьох порушників і закрила адміністративні провадження.

На початку квітня поліція склала понад 60 адміністративних протоколів на втікачів з обсервації в готелі «Козацький» у Києві. Туристи, які повернулися додому з Катару та острова Балі, самовільно залишили готель, де мали б відбути 14 днів на обсервації. Втікачам загрожував штраф у розмірі 17 тис. грн, деяким протоколи вже вручили.

Наприкінці березня Київ продовжував повертати з усього світу туристів, які опинилися під час карантину за кордоном. Навколо прибулих з Катару, острова Балі та В'єтнаму виник скандал. Українці категорично відмовлялися від обов’язкової обсервації, частина протестувала в літаку, яким прибула до Києва. У «Борисполі» деякі туристи влаштували штовханину з медиками, ламали двері виходу з аеропорту.

Тоді у «Козацький» привезли на двотижневий карантин 100 туристів. Згодом в одного із пасажирів рейсу виявили симптоми коронавірусу і госпіталізували.