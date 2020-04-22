Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n137110-sudova-systema-pracuie-profesiyno-ale-v-inshu-storonu-zelenskyy-anonsuvav-perezavantajennya-sudiv.html

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що судову систему в Україні потрібно перезавантажити.

За його словами, в Україні була вибудована така судова система, яка не працює справедливо. Про це він заявив у фільмі «Рік президентства Зеленського».

Вона може і працює професійно, але в іншу сторону. Тому ми її хотіли перезавантажити. Судову реформу підготували. Складно. Ми це зробимо, — запевнив Зеленський.

Зокрема, на його думку, проблеми судової системи демонструють рішення судів у справах щодо колишнього народного депутата Сергія Пашинського та колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, більш відомого за його попереднім прізвищем Свинарчук.

Пашинський, Свинарчуки, і ще багато прізвищ там є. Дійсно, є і кримінальні авторитети, добре попрацювала СБУ. А потім їх відпускають суди. Судову систему в Україні повністю треба перезавантажити, — заявив Зеленський.

Також президент заявив, що склад українського уряду змінюватимуть до тих пір, поки не стане «ідеальним».

Хтось скаже, уряд — це уряд, ним керує прем'єр-міністр. Але я впевнений, що президент має за цим стежити. Якщо якийсь міністр завалив роботу і не може виконувати свої обов’язки, я як президент буду впливати, буду робити все, щоб того чи іншого міністра міняли на іншого, — заявив Зеленський.





Нагадаємо, сьогодні на офіційних сторінках Офісу президента відбудеться прем'єра фільму «Рік президента Зеленського».