Електронний паспорт у додатку “Дія”: як ним користуватися, розповів Зеленський

Паспорт у смартфоні через додаток «Дія» запустили в Україні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n137109-pasport-u-smartfoni-cherez-dodatok-diya-zapustyly-v-ukrayini-video.htmlРакурс
Електронний паспорт у мобільному додатку «Дія» відсьогодні можна отримати в Україні. Раніше уряд визнав офіційними цифрові документи громадянина України та біометричний закордонний паспорт, які зберігаються у застосунку «Дія».
Президент Володимир Зеленський 22 квітня під час онлайн-презентації електронних документів повідомив, що додаток «Дія» тепер дає змогу 2,3 млн українцям, котрі його вже встановили, користуватися цифровими ID-паспортом та біометричним закордонним паспортом.
На початку лютого презентували «Дію» з доступом до цифрових водійського посвідчення та свідоцтва, це був дуже важливий крок до реалізації нашої стратегії «Держава у смартфоні». Минуло лише два місяці, і ми робимо не менш важливий, революційний крок — презентуємо цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт, що тепер доступні у додатку, — заявив Зеленський.
«Дія» посідає перші позиції за темпами скачування — як у Play Market, так і в App Store… На початку квітня розпочав роботу Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Дія». Зараз на ньому вже доступно 27 публічних послуг онлайн, — резюмував Зеленський.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї.
Якщо у вас немає ID-картки, ми оцифрували закордонний біометричний паспорт, який так само посвідчує вашу особу. Він надає такі ж права і можливості як і паперовий, що діє всередині країни. Кількість українців із закордонними біометричним паспортом значно перевищує кількість власників ID-карток. Це означає, що більше громадян зможуть користуватися електронним паспортом для посвідчення своєї особи, — розповів Федоров.
Міністр зауважив, що після карантину електронними паспортами можна буде користуватися:
під час отримання адміністративних послуг;
під час медичного обслуговування та банківських операцій;
під час поїздок залізничним або повітряним транспортом.
Федоров додав, що Україна — перша у світі держава, де можливо користуватися цифровим паспортом і водночас не пред’являти паперового чи пластикового аналогу.
Також застосунок «Дія» тепер доповнено такими сервісами:
електронні паспорти;
функція пуш-повідомлень;
єдиний портал електронних послуг;
онлайн-відкриття/зміна даних/закриття ФОП;
кабінет громадянина: можливість кожному побачити, що знає про вас держава (авто/техпаспорт/земля/нерухомість);
електронні студентські;
можливість отримати статус/допомогу по безробіттю на порталі «Дія»;
сервіс для підписання документів онлайн з використанням електронного підпису.