Електронний паспорт у додатку “Дія”: як ним користуватися, розповів Зеленський

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Електронний паспорт у мобільному додатку «Дія» відсьогодні можна отримати в Україні. Раніше уряд визнав офіційними цифрові документи громадянина України та біометричний закордонний паспорт, які зберігаються у застосунку «Дія».

Президент Володимир Зеленський 22 квітня під час онлайн-презентації електронних документів повідомив, що додаток «Дія» тепер дає змогу 2,3 млн українцям, котрі його вже встановили, користуватися цифровими ID-паспортом та біометричним закордонним паспортом.

На початку лютого презентували «Дію» з доступом до цифрових водійського посвідчення та свідоцтва, це був дуже важливий крок до реалізації нашої стратегії «Держава у смартфоні». Минуло лише два місяці, і ми робимо не менш важливий, революційний крок — презентуємо цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт, що тепер доступні у додатку, — заявив Зеленський.

«Дія» посідає перші позиції за темпами скачування — як у Play Market, так і в App Store… На початку квітня розпочав роботу Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Дія». Зараз на ньому вже доступно 27 публічних послуг онлайн, — резюмував Зеленський.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї.

Якщо у вас немає ID-картки, ми оцифрували закордонний біометричний паспорт, який так само посвідчує вашу особу. Він надає такі ж права і можливості як і паперовий, що діє всередині країни. Кількість українців із закордонними біометричним паспортом значно перевищує кількість власників ID-карток. Це означає, що більше громадян зможуть користуватися електронним паспортом для посвідчення своєї особи, — розповів Федоров.

Міністр зауважив, що після карантину електронними паспортами можна буде користуватися:

під час отримання адміністративних послуг; під час медичного обслуговування та банківських операцій; під час поїздок залізничним або повітряним транспортом.

Федоров додав, що Україна — перша у світі держава, де можливо користуватися цифровим паспортом і водночас не пред’являти паперового чи пластикового аналогу.

Також застосунок «Дія» тепер доповнено такими сервісами: