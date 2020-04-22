Электронный паспорт в приложении «Дія»: как им пользоваться, рассказал Зеленский

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Электронный паспорт в мобильном приложении «Дія» отныне можно получить в Украине. Ранее правительство признало официальными цифровые документы гражданина Украины и биометрический загранпаспорт, которые хранятся в приложении «Дія».

Президент Владимир Зеленский 22 апреля во время онлайн-презентации электронных документов сообщил, что приложение «Дія» теперь позволяет 2,3 млн украинцам, которые его уже установили, пользоваться цифровыми ID-паспортом и биометрическим загранпаспортом.

В начале февраля презентовали «Дія» с доступом к цифровому водительскому удостоверению и свидетельству о рождении, это был очень важный шаг к реализации нашей стратегии «Держава у смартфоні». Прошло всего два месяца, и мы делаем не менее важный, революционный шаг — представляем цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, которые теперь доступны в приложении, — заявил Зеленский.

«Дія» занимает лидирующие позиции по темпам скачивания — как в Play Market, так и в App Store… В начале апреля начал работу Единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія». Сейчас там уже доступны 27 публичных услуг онлайн, — резюмировал Зеленский.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карту и выписки из нее.

Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности как и бумажный, действующий внутри страны. Число украинцев с зарубежными биометрическими паспортами значительно превышает число владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться электронным паспортом для удостоверения своей личности, — рассказал Федоров.

Министр отметил, что после карантина электронными паспортами можно будет пользоваться:

при получении административных услуг; во время медицинского обслуживания и банковских операций; во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом.

Федоров добавил, что Украина — первая в мире страна, где можно пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предъявлять бумажный или пластиковый аналог.

Также приложение «Дія» теперь дополнено такими сервисами: