Электронный паспорт в приложении «Дія»: как им пользоваться, рассказал Зеленский

Паспорт в смартфоне с помощью приложения «Дія» запустили в Украине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n137109-pasport-v-smartfone-s-pomoschu-prilojeniya-diya-zapustili-v-ukraine-video.htmlРакурс
Электронный паспорт в мобильном приложении «Дія» отныне можно получить в Украине. Ранее правительство признало официальными цифровые документы гражданина Украины и биометрический загранпаспорт, которые хранятся в приложении «Дія».
Президент Владимир Зеленский 22 апреля во время онлайн-презентации электронных документов сообщил, что приложение «Дія» теперь позволяет 2,3 млн украинцам, которые его уже установили, пользоваться цифровыми ID-паспортом и биометрическим загранпаспортом.
В начале февраля презентовали «Дія» с доступом к цифровому водительскому удостоверению и свидетельству о рождении, это был очень важный шаг к реализации нашей стратегии «Держава у смартфоні». Прошло всего два месяца, и мы делаем не менее важный, революционный шаг — представляем цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, которые теперь доступны в приложении, — заявил Зеленский.
«Дія» занимает лидирующие позиции по темпам скачивания — как в Play Market, так и в App Store… В начале апреля начал работу Единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія». Сейчас там уже доступны 27 публичных услуг онлайн, — резюмировал Зеленский.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карту и выписки из нее.
Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности как и бумажный, действующий внутри страны. Число украинцев с зарубежными биометрическими паспортами значительно превышает число владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться электронным паспортом для удостоверения своей личности, — рассказал Федоров.
Министр отметил, что после карантина электронными паспортами можно будет пользоваться:
при получении административных услуг;
во время медицинского обслуживания и банковских операций;
во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом.
Федоров добавил, что Украина — первая в мире страна, где можно пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предъявлять бумажный или пластиковый аналог.
Также приложение «Дія» теперь дополнено такими сервисами:
электронные паспорта;
функция пуш-сообщений;
единый портал электронных услуг;
онлайн-открытие/изменение данных/закрытия ФОП;
кабинет гражданина: возможность каждому увидеть, что о вас знает государство (авто/техпаспорт/земля/недвижимость);
электронные студенческие;
возможность получить статус/пособие по безработице на портале «Дія»;
сервис для подписания документов онлайн с использованием электронной подписи.