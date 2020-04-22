Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n137110-sudebnaya-sistema-rabotaet-professionalno-no-v-druguu-storonu-zelenskiy-poobeschal-perezagruzit.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что судебную систему в Украине нужно перезагрузить.

По его словам, в Украине была выстроена такая судебная система, которая не работает справедливо. Об этом он заявил в фильме «Год президентства Зеленского».

Она может и работает профессионально, но в другую сторону. Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем, — заверил Зеленский.

В частности, по его мнению, проблемы судебной системы демонстрируют решения судов по делам в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского и бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, более известного по его предыдущей фамилии Свинарчук.

Пашинский, Свинарчук, и еще много фамилий там есть. Действительно, есть и криминальные авторитеты, хорошо поработала СБУ. А потом их отпускают суды. Судебную систему в Украине полностью надо перезагрузить, — заявил Зеленский.

Также президент заявил, что состав украинского правительства будут менять до тех пор, пока не станет «идеальным».

Кто-то скажет, правительство — это правительство, им руководит премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого, — заявил Зеленский.



Напомним, сегодня на официальных страницах Офиса президента состоится премьера фильма «Год президента Зеленского».