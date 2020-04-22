Обсервация туристов: суды начали оправдывать беглецов, фото — ФБ "Миллер"

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Ракурс

Обсервация туристов, которых государство возвращало домой из-за границы, продолжается не без инцидентов. Часто граждане отказываются или убегают от принудительного карантина. Полиция составляет админпротоколы, но сейчас суды начали оправдывать беглецов.

Сегодня стало известно, что Оболонский райсуд Киева оправдал четырех нарушителей обсервации, которые вернулись рейсом из Бали. Юридическая компания «Миллер» в Фейсбук рассказала, что ее клиентов 30 марта наказали за отказ отбыть обсервацию.

Впрочем, суд не наложил штраф, поскольку протоколы выписали до того, как вступило в силу постановление Кабмина № 241 от 29 апреля, которое утвердило обязательную обсервацию. Пока Фемида рассмотрела дела четырех нарушителей и закрыла административные производства.

В начале апреля полиция составила более 60 административных протоколов на беглецов из обсервации в отеле «Казацкий» в Киеве. Туристы, вернувшиеся домой из Катара и острова Бали, самовольно покинули гостиницу, где должны были отбыть 14 дней в обсервации. Беглецам грозил штраф в размере 17 тыс. грн, некоторым протоколы уже вручили.

В конце марта Киев продолжал возвращать со всего мира туристов, оказавшихся во время карантина за рубежом. Вокруг прибывших из Катара, острова Бали и Вьетнама возник скандал. Украинцы категорически отказывались от обязательной обсервации, часть протестовала в самолете, на котором прибыла в Киев. В «Борисполе» некоторые туристы устроили потасовку с медиками, ломали двери выхода из аэропорта.

Тогда в «Казацкий» привезли на двухнедельный карантин 100 туристов. Впоследствии у одного из пассажиров рейса обнаружили симптомы коронавируса и госпитализировали.