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Ракурс
Отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой: Зеленский сообщил предпосылки увольнения, фото — ОП

Зеленский рассказал, когда уволит Венедиктову

22 апр 2020, 17:31
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Отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой вполне вероятна. Это произойдет, если она не покажет результат на должности в Офисе генпрокурора.

Об этом говорится в фильме, посвященном первому году со дня победы Владимира Зеленского на выборах в 2019 году.

Отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой произойдет, если не будет результатов, — сказал глава государства в фильме «Год президентства Зеленского».

В связи с кадровыми пертурбациями в генпрокуратуре президент вспомнил об экс-генпрокуроре Руслане Рябошапке.

Он показал результат, но низкий. Надо признать. Уволили этого генпрокурора, взяли другую. Будем видеть, ждать результата. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор, — рассказывает в фильме Зеленский.


Кроме того, президент в ленте отмечает, что во власти нет неприкасаемых.

Венедиктову назначили генпрокурором в Раде по представлению президента 17 марта. Это произошло сразу после того, как Рябошапку отправили в отставку. Впоследствии президент Зеленский ввел Венедиктову в состав Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Источник: Ракурс


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