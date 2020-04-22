Отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой: Зеленский сообщил предпосылки увольнения, фото — ОП

https://racurs.ua/n137112-zelenskiy-rasskazal-kogda-uvolit-venediktovu.html

Ракурс

Отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой вполне вероятна. Это произойдет, если она не покажет результат на должности в Офисе генпрокурора.

Об этом говорится в фильме, посвященном первому году со дня победы Владимира Зеленского на выборах в 2019 году.

Отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой произойдет, если не будет результатов, — сказал глава государства в фильме «Год президентства Зеленского».

В связи с кадровыми пертурбациями в генпрокуратуре президент вспомнил об экс-генпрокуроре Руслане Рябошапке.

Он показал результат, но низкий. Надо признать. Уволили этого генпрокурора, взяли другую. Будем видеть, ждать результата. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор, — рассказывает в фильме Зеленский.



Кроме того, президент в ленте отмечает, что во власти нет неприкасаемых.

Венедиктову назначили генпрокурором в Раде по представлению президента 17 марта. Это произошло сразу после того, как Рябошапку отправили в отставку. Впоследствии президент Зеленский ввел Венедиктову в состав Совета нацбезопасности и обороны Украины.