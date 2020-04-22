В большинстве регионов осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n137115-pogoda-v-ukraine-na-23-aprelya-na-severe-vozmojnye-nebolshie-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода завтра, 23 апреля в Украине в целом будет несколько теплее, чем прошедшие сутки. В большинстве регионов осадки не ожидаются, лишь днем ​​на севере Левобережья местами возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью составит 1−6° тепла, в Карпатах, Сумской и восточных областях — 0−5°.

В большинстве регионов, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0−5°.

Днем температура составит 12−17° тепла, на западе страны — до 19°, на высокогорье Карпат — 4−9° тепла.

Погода в Киеве 23 апреля будет с переменной облачностью, без осадков. Ночью температура воздуха составит 2−4°, днем ​​- 14−16°.

Во Львове синоптики также осадков не прогнозируют, переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до 3−5°, днем — поднимутся до 16−18°.

В Одессе в течение суток также не ожидается осадков, переменная облачность. Температура ночью опустится до 5−7°, днем — поднимется до 13−15°.

В Днепре — переменная облачность без осадков. Ночью градусники покажут 1−3°, днем ​- 14−16°.

В Харькове — без осадков, переменная облачность. Ночью синоптики прогнозируют 1−3° ниже нуля, днем — 13−15°.

На Закарпатье сутки пройдут без осадков, переменная облачность. Температура воздуха ночью составит 3−5°, днем — 16−18°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 23 апреля будет довольно спокойной, ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, в прошлом году американские ученые выяснили, как изменится погода в конце XXI века.