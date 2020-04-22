Місцеві вибори мають відбутися восени цього року, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав законопроект № 2769, який передбачає значне зменшення розміру застав на місцевих виборах.

У разі ухвалення цього законопроекту розміри застав на місцевих виборах зменшаться у дев’ять разів у випадку населених пунктів з кількістю жителів понад 90 тис. осіб. Про це у своєму Фейсбуці повідомив перший заступник голови комітету Роман Лозинський.

Законопроект виправить помилку авторів Виборчого кодексу, через яку доступ до місцевих виборів сьогодні мають виключно ті політичні команди, за якими стоять «грошові мішки, — заявив Лозинський.

Так, згідно з чинним законодавством, кожен кандидат на посаду міського голови Києва має сплатити близько 4 млн грн, в той час як у 2015 році ця сума становили 104 тис. грн. В разі ухвалення цього законопроекту сума застави для кандидатів на посаду мера Києва зменшиться до 445 тис. грн.

Комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект № 2769 за основу та в цілому.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики вчора почав розглядати так званий «антиколомойський» законопроект № 2571-д, до якого було подано понад 16,5 тис. правок.