Коронавирус в Великобритании. Фото: УНН

https://racurs.ua/n137121-smertnost-ot-koronavirusa-v-velikobritanii-mojet-byt-gorazdo-vyshe-oficialnyh-dannyh.html

Ракурс

В Великобритании смертность от коронавируса может быть гораздо выше, чем данные официальной статистики. Около 41% всех больных умирают не в больницах и не включаются в общее количество жертв эпидемии.

О результатах анализа смертности от коронавируса сообщает британское издание Financial Times.

По мнению специалистов, на сегодняшний день в Великобритании от коронавируса скончались вовсе не 17 тыс. 377 человек, как заявлено в официальных данных, а около 41 тыс. человек.

Для проведения анализа смертности были взяты последние данные Управления национальной статистики. Было установлено, что за период эпидемии уровень смертности резко подскочил по сравнению со среднестатистическими данными по стране, фиксировавшимися до начала эпидемии коронавируса.

Издание утверждает, что Министерство здравоохранения Великобритании учитывает лишь смерти, которые были зафиксированы в медучреждениях. Однако люди умирают от коронавируса не только в больницах. Многие пожилые люди скончались от коронавируса в домах престарелых, также многие граждане умирают дома.

Статистические данные говорят о том, что пик смертности в Великобритании пришелся на 8 апреля.

Как ранее писал «Ракурс», британские врачи жалуются, что в защитных костюмах невозможно находиться более двух часов. После этого начинается жуткая головная боль, пересыхает во рту и приходится снимать с себя защитную одежду.