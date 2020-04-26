В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n137289-epidemiya-koronavirusa-umerli-bolee-200-tys-inficirovannyh-ispaniya-anonsirovala-oslablenie.html

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Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, продолжается.

Всего в мире количество обнаруженных случаев инфицирования коронавирусом уже составляет почти 2,9 млн.

Из них почти 203 тыс. инфицированных умерли, еще более 817 тыс. — вылечились. Об этом сообщает Центр системных наук и инженерии Университета Хопкинса.

Больше всего случаев коронавируса в настоящее время зафиксировали в США — более 939 тыс. Из них более 53 тыс. инфицированных умерли, более 100 тыс. — вылечились.

На втором месте — Испания с более чем 223 тыс. случаев инфицирования, из которых почти 23 тыс. привели к летальному исходу. Премьер-министр этой страны Педро Санчес заявил, что в случае, если сохранится тенденция к уменьшению распространения коронавируса, со 2 мая будет ослаблен карантин. Об этом сообщает издание El Pais. В частности, будет разрешено ходить на прогулки и заниматься спортом.

Третью строчку в этом печальном рейтинге заболеваемости коронавирусом занимает Италия с более чем 195 тыс. зафиксированных случаев инфицирования. В этой стране уже умерли по меньшей мере 26,3 тыс. инфицированных коронавирусом человек.

Китай, который стал первой страной, где обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, теперь уже на девятом месте по количеству выявленных случаев инфицирования — более 83,9 тыс., из них 4,6 тыс. человек умерли.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Китае 508 добровольцам ввели экспериментальную вакцину от коронавируса.