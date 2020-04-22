Вакцина от коронавируса. Фото: ShareAmerica

https://racurs.ua/n137103-v-germanii-razreshili-ispytyvat-na-ludyah-vakcinu-ot-koronavirusa.html

Ракурс

В Германии разрешили проводить клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. Соответствующее разрешение на проведение опытов санкционировал Институт имени Пауля Эрлиха, который является регулирующим органом страны в сфере разработки вакцин.

Разрешение на испытание было выдано после тщательной проверки кандидата с точки зрения степени вероятного риска и пользы вакцины. Об этом сообщила пресс-служба Института имени Пауля Эрлиха в Twitter.

Данное разрешение позволяет начать испытания вакцины от коронавируса, которая была разработана немецкой компанией из города Майнц. Партнером разработчика является известная американская фармацевтическая компания по разработке вакцин.

Для испытания вакцины от коронавируса отобраны 200 здоровых добровольцев возрастом от 18 до 55 лет. На втором этапе испытаний планируется подключить добровольцев из групп высокого риска.

Испытуемый препарат является РНК-вакциной, которая содержит генетическую информацию для конструирования белка-шипа SARS-CoV-2 или его частей в форме рибонуклеиновой кислоты. Данная вакцина помогает организму получить генетическую информацию о коронавирусе и выработать против него иммунитет. При этом вакцина не вызывает каких-либо заболеваний и добровольцы не инфицируются коронавирусом.

Следует уточнить, что ни регулирующий орган, ни разработчики не указали, когда именно начнутся испытания. В сообщении лишь указано, что испытания начнутся очень скоро и превзойдут все ожидания.

Как ранее писал «Ракурс», Оксфордский университет в четверг, 23 апреля, приступит к испытанию разработанной вакцины от коронавируса на людях.