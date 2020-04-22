Вакцина від коронавірусу. Фото: ShareAmerica

https://racurs.ua/ua/n137103-u-nimechchyni-dozvolyly-vyprobovuvaty-na-ludyah-vakcynu-vid-koronavirusu.html

Ракурс

У Німеччині дозволили проводити клінічні випробування вакцини від коронавірусу на людях. Відповідний дозвіл на проведення дослідів санкціонував Інститут імені Пауля Ерліха, який є регулюючим органом країни у сфері розробки вакцин.

Дозвіл на випробування було видано після ретельної перевірки кандидата з точки зору ступеня ймовірного ризику та користі вакцини. Про це повідомила прес-служба Інституту імені Пауля Ерліха у Twitter.

Даний дозвіл даєможливість розпочати випробування вакцини від коронавірусу, яка була розроблена німецькою компанією із міста Майнц. Партнером розробника є відома американська фармацевтична компанія з розробки вакцин.

Для випробування вакцини від коронавірусу відібрані 200 здорових добровольців віком від 18 до 55 років. На другому етапі випробувань планується підключити добровольців із груп високого ризику.

Дослідний препарат є РНК-вакциною, яка містить генетичну інформацію для конструювання білка-шипа SARS-CoV-2 або його частин у формі рибонуклеїнової кислоти. Дана вакцина допомагає організму отримати генетичну інформацію про коронавірус і виробити проти нього імунітет. При цьому вакцина не викликає ніяких захворювань і добровольці не інфікуються коронавірусом.

Слід уточнити, що ні регулюючий орган, ні розробники не вказали, коли саме почнуться випробування. У повідомленні лише зазначено, що випробування почнуться дуже скоро і перевершать усі сподівання.

Як раніше писав «Ракурс», Оксфордський університет у четвер, 23 квітня, приступить до випробування розробленої вакцини від коронавірусу на людях.