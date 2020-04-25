Вакцина от коронавируса. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/n137283-v-kitae-nachalsya-posledniy-etap-ispytaniy-vakciny-ot-koronavirusa-preparat-vveli-508-dobrovolcam.html

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Вакцина от коронавируса уже несколько месяцев разрабатывается в Китае. Китайские ученые заявили о первых успехах в создании препарата.

Уже начался второй этап испытаний вакцины против коронавируса COVID-19. Экспериментальный препарат ввели 508 добровольцам. Об этом пишет Global Times.

Первая стадия клинических испытаний проходила с 16 марта и уже завершилась. Во время нее была проверена безопасность вакцины. 12 апреля началась вторая стадия, призванная подтвердить ее эффективность. Если все пойдет по плану, то в мае произойдет так называемое раскрытие кода: участники исследования узнают, какое лечение получали пациенты.

Известно, что вакцина создана на основе разработок препарата против вируса Эбола. По словам эпидемиолога Чэнь Вэй из пекинской Военно-медицинской академии, которая руководит исследованиями, данные, полученные на седьмой и 14-й день после инъекции, показали, что вакцина безопасна.

В настоящий момент вакцина может стать одним из самых сильных орудий для подавления коронавируса, — отметил Чэнь Вэй.

Напомним, ранее в Германии разрешили проводить клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. Соответствующее разрешение на проведение опытов санкционировал Институт имени Пауля Эрлиха, который является регулирующим органом страны в сфере разработки вакцин.