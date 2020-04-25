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Вакцина від коронавірусу. Фото: Getty Images

У Китаї розпочався останній етап випробувань вакцини від коронавірусу — препарат ввели 508 добровольцям

25 кві 2020, 19:07
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Вакцина від коронавірусу вже декілька місяців розробляється у Китаї. Китайські вчені заявили про перші успіхи у створенні препарату.

Вже почався другий етап випробувань вакцини проти коронавірусу COVID-19. Експериментальний препарат ввели 508 добровольцям. Про це пише Global Times.

Перша стадія клінічних випробувань проходила з 16 березня і вже завершилася. Під час неї була перевірена безпека вакцини. 12 квітня розпочалася друга стадія, основна мета якої — підтвердити ефективність препарату. Якщо все йтиме за планом, то у травні відбудеться так зване розкриття коду: учасники дослідження дізнаються, яке лікування отримували пацієнти.

Відомо, що вакцина створена на основі розробок препарату проти вірусу Ебола. За словами епідеміолога Чень Вея з пекінської Військово-медичної академії, яка керує дослідженнями, дані, отримані на сьомий і 14-й день після ін'єкції, показали, що вакцина безпечна.



Наразі вакцина може стати одним з найсильніших знарядь для придушення коронавірусу, — зазначив Чень Вей.

Нагадаємо, раніше у Німеччині дозволили проводити клінічні випробування вакцини від коронавируса на людях. Відповідний дозвіл на проведення дослідів санкціонував Інститут імені Пауля Ерліха, який є регулюючим органом країни у сфері розробки вакцин.


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