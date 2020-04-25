Свято 26 квітня. Фото: Pexels

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26 свято Антипасха або Фомина неділя. Антипасха — християнське свято, яке святкують у неділю на наступний тиждень після Пасхи, яка називається Світлою. Може здатися, що це свято якось протиставляється Великодню, але насправді приставка анти- перекладається з давньогрецької як «подібне».

Тобто у цей день християни ще раз згадують воскресіння Христа. Антипасху ще називають Фоміною неділею, адже у цей день один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа — Фома, якого прозвали невіруючим, — нарешті повірив після того, як до нього явився Христос.

У день свята прийнято відвідувати церковні служби, щоб помолитися, а також ходити на кладовища. Там віруючі поминають покійних молитвами, пригощаючи зустрічних або залишаючи гостинці в церквах. Проте у цьому році через коронавірус поминальні дні перенесли.

Також 26 квітня святкується свято Червоної гірки. Це слов’янське народно-язичницьке свято. У слов’ян Червона гірка була святом початку весни і супроводжувалася масовими гуляннями, хороводами, оглядинами, ярмарками наречених і заклинаннями весни.

Слово «червона» в цьому випадку означає «красива», а «гіркою» називали будь-яке народне гуляння, яке влаштовували на гірках — місцях, де земля швидше за все висихала навесні. Згодом Антипасху і Червону гірку почали святкувати як одне свято.

Зважаючи на те, що свято Червона гірка символізувало пробудження весни і початок нового життя, особливу увагу у цей день приділяли оглядинам, весільним гулянням і обряду закликання молодих, коли хлопці вбиралися, ходили по домівках і «гукали» молодят: співали пісні та танцювали під їхніми вікнами.

Прикмети на Червону гірку і Антипасху:

Як і на Антипасху, на Червону гірку не можна працювати. Вважається, що будь-яка розпочата справа буде провальною, а посаджене в землю насіння не дасть плодів.

Щоб привернути щастя і благополуччя, потрібно нагодувати сімох бездомних тварин.

Почути дзвін на Антипасху — добрий знак, який обіцяє здоров’я всієї сім’ї.

Також 26 квітня — Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу. 8 грудня 2016 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією 71/125 проголосила 26 квітня Міжнародним днем ​​пам'яті про чорнобильську катастрофу (International Chernobyl Disaster Remembrance Day). Саме в цей день у 1986 році сталася трагедія на Чорнобильській атомній електростанції. Аварія сталася через раптовий і несподіваний стрибок напруги, який призвів до вибуху 4-го реактора. Загинули понад 40 осіб, а багато країн серйозно постраждали від радіоактивного забруднення.