Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Микола Тищенко. Фото: 5 канал

Нардеп Тищенко Чорнобильську катастрофу назвав великим святом (ВІДЕО)

25 кві 2020, 13:08
999

Нардеп Микола Тищенко з фракції «Слуга народу» в черговий раз осоромився. Тепер це сталося у прямому ефірі одного з українських телеканалів. Нардеп вийшов на відеозв’язок і не зовсім адекватно розповів про Чорнобильську катастрофу.

Скандальне відео опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Антон Поляков.

Тищенко у прямому ефірі заявив, що хотів би нагадати про велике і важливе свято, яке слід відзначати 26 квітня. При цьому нардеп додав, що це трагедія — Чорнобильська катастрофа.

Тищенко запропонував привітати і подякувати усіх людей, які вели боротьбу з наслідками катастрофи.



Ведучий програми нагадав Тищенку, що Чорнобильська катастрофа зовсім не свято, а трагедія, а події у Чорнобилі необхідно згадувати зі сльозами на очах.

Як раніше писав «Ракурс», Тищенко переплутав пранкера Джокера з генпрокурором Русланом Рябошапкою і випадково «злив» в інтернет розбірки всередині фракції.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів