Микола Тищенко. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n137271-nardep-tyschenko-chornobylsku-katastrofu-nazvav-velykym-svyatom-video.html

Ракурс

Нардеп Микола Тищенко з фракції «Слуга народу» в черговий раз осоромився. Тепер це сталося у прямому ефірі одного з українських телеканалів. Нардеп вийшов на відеозв’язок і не зовсім адекватно розповів про Чорнобильську катастрофу.

Скандальне відео опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Антон Поляков.

Тищенко у прямому ефірі заявив, що хотів би нагадати про велике і важливе свято, яке слід відзначати 26 квітня. При цьому нардеп додав, що це трагедія — Чорнобильська катастрофа.

Тищенко запропонував привітати і подякувати усіх людей, які вели боротьбу з наслідками катастрофи.

Ведучий програми нагадав Тищенку, що Чорнобильська катастрофа зовсім не свято, а трагедія, а події у Чорнобилі необхідно згадувати зі сльозами на очах.

Як раніше писав «Ракурс», Тищенко переплутав пранкера Джокера з генпрокурором Русланом Рябошапкою і випадково «злив» в інтернет розбірки всередині фракції.