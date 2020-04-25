Майк Тайсон. Фото: Чемпіонат

https://racurs.ua/ua/n137270-mayk-tayson-zayavyv-pro-bajannya-povernutysya-na-ryng.html

Ракурс

Майк Тайсон, який є легендою світового боксу, заявив про бажання повернутися на ринг. Правда 53-річний боксер збирається лише брати участь у коротеньких показових поєдинках для благодійності.

Колишній абсолютний чемпіон світу заявив, що хоче повернутися до тренувань, щоб набрати необхідну фізичну форму для проведення боїв, пише Boxing Scene.

Тайсон уточнив, що бої будуть носити благодійний характер. Зібрані кошти Тайсон планує направити на «допомогу таким же бідолахам», як і він.

Боксер зізнався, що займатися спортом у такому віці дуже важко. Він заявив, що йому дуже боляче під час тренувань, і часом здається, що його побили троє міцних чоловіків.

Як відомо, Тайсон останній бій провів у 2005 році. Його опонентом був Кевін МакБрайд. Тайсон програв поєдинок і після цього оголосив про закінчення боксерської кар'єри.

Тайсон є одним із яскравих боксерів-професіоналів. На його рахунку 58 боїв на професійному рингу. У 50 боях він здобув перемогу, у 44 випадках це були нокаути.

Як раніше писав «Ракурс», видання Marca назвало братів Кличків кращими боксерами-важкоатлетами XXI століття. Володимир Кличко виявився на вершині цього рейтингу.