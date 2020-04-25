Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Нові стандарти життя після ослаблення карантину оприлюднив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль заявив, що Україна, як і весь світ, повинна навчитися жити за новими стандартами і дотримуватися правил нової соціальної поведінки. Ослаблення карантину зовсім не означає, що загроза зараження коронавірусом зникне.

Шмигаль закликав дотримуватися таких простих правил, як дистанція, постійна дезінфекція та індивідуальний захист. Цей комплекс заходів обережності може захистити громадян від зараження після закінчення карантину.

Також необхідно віддавати перевагу купівлі товарів у режимі онлайн з безконтактною доставкою і проводити оплату за товари за допомогою безготівкових платежів.

Крім того, необхідно організувати спеціальне обслуговування покупців у супермаркетах, а також відвідувачів ресторанів і кафе.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін планує пом’якшити карантинні обмеження в Україні з 11 травня. Українцям хочуть дозволити відвідувати парки, сквери, лісопаркові і прибережні зони, а також інші зони відпочинку.