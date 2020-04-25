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Карантин в Украине. Фото: Ракурс

Шмыгаль представил новые стандарты жизни после карантина (ИНФОГРАФИКА)

25 апр 2020, 11:39
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Новые стандарты жизни после ослабления карантина обнародовал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам и придерживаться правил нового социального поведения. Ослабление карантина вовсе не означает, что угроза заражения коронавирусом исчезнет.

Шмыгаль призвал придерживаться таких простых правил, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита. Этот комплекс мер предосторожности может обезопасить граждан от заражения после окончания карантина.

Также необходимо отдавать предпочтение приобретению товаров в режиме онлайн с бесконтактной доставкой и производить оплату за товары с помощью безналичных платежей.

Кроме того, необходимо организовать специальное обслуживание покупателей в супермаркетах, а также посетителей ресторанов и кафе.


Новые стандарты жизни после карантина. Фото: Telegram

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин планирует смягчить карантинные ограничения в Украине с 11 мая. Украинцам хотят разрешить посещать парки, скверы, лесопарковые и прибрежные зоны, а также другие зоны отдыха.

Источник: Ракурс


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