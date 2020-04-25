Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137269-shmygal-predstavil-novye-standarty-jizni-posle-karantina-infografika.html

Ракурс

Новые стандарты жизни после ослабления карантина обнародовал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам и придерживаться правил нового социального поведения. Ослабление карантина вовсе не означает, что угроза заражения коронавирусом исчезнет.

Шмыгаль призвал придерживаться таких простых правил, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита. Этот комплекс мер предосторожности может обезопасить граждан от заражения после окончания карантина.

Также необходимо отдавать предпочтение приобретению товаров в режиме онлайн с бесконтактной доставкой и производить оплату за товары с помощью безналичных платежей.

Кроме того, необходимо организовать специальное обслуживание покупателей в супермаркетах, а также посетителей ресторанов и кафе.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин планирует смягчить карантинные ограничения в Украине с 11 мая. Украинцам хотят разрешить посещать парки, скверы, лесопарковые и прибрежные зоны, а также другие зоны отдыха.