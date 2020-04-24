Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137262-karantin-hotyat-smyagchit-kakie-ogranicheniya-kabmin-planiruet-snyat-s-11-maya.html

Ракурс

Карантин в Украине хотят смягчить с 11 мая. С этого дня Кабмин планирует разрешить украинцам посещать парки, скверы, лесопарковые и прибрежные зоны, а также другие зоны отдыха. Детские площадки пока что останутся закрытыми для посещений.

Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также планируется возобновление работы салонов красоты, парикмахерских и других объектов индустрии красоты. Спортсмены командных видов спорта смогут продолжить тренировки.

Планируется возобновить оптовую и розничную торговлю всеми видами не продовольственных товаров. Кафе пока будут обслуживать клиентов при условии заказов на вынос.

Кроме того, разрешат работу автомоек, веломагазинов и велопрокатов. Также начнут работать нотариальные конторы, адвокатские и аудиторские фирмы.

Как ранее писал «Ракурс», карантин в Украине продлили до 11 мая, но уже сейчас снят ряд ограничений для некоторых категорий граждан. В частности, правительство смягчило условия обязательной обсервации для лиц, возвращающихся в Украину из других стран.