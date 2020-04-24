Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137262-karantyn-hochut-pom-yakshyty-yaki-obmejennya-kabmin-planuie-znyaty-z-11-travnya.html

Ракурс

Карантин в Україні хочуть пом’якшити з 11 травня. Із цього дня Кабмін планує дозволити українцям відвідувати парки, сквери, лісопаркові і прибережні зони, а також інші зони відпочинку. Дитячі майданчики поки що залишаться закритими для відвідувань.

Про це повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також планується відновлення роботи салонів краси, перукарень та інших об'єктів індустрії краси. Спортсмени командних видів спорту зможуть продовжити тренування.

Планується відновити оптову та роздрібну торгівлю усіма видами непродовольчих товарів. Кафе поки що будуть обслуговувати клієнтів за умови замовлень на виніс.

Крім того, дозволять роботу автомийок, веломагазинів і велопрокатів. Також почнуть працювати нотаріальні контори, адвокатські та аудиторські фірми.

Як раніше писав «Ракурс», карантин в Україні продовжили до 11 травня, але вже зараз знята низка обмежень для деяких категорій громадян. Зокрема, уряд пом’якшив умови обов’язкової обсервації для осіб, які повертаються до України з інших країн.