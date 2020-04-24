Кабмін призначив тимчасових голів податкової служби та митниціhttps://racurs.ua/ua/n137261-kabmin-pryznachyv-tymchasovyh-goliv-podatkovoyi-slujby-ta-mytnyci.htmlРакурс
Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні встиг не тільки звільнити керівництво Державної митної служби та Державної податкової служби, а й призначити тимчасових голів цих відомств.
Тимчасовим керівником ДМС призначено Ігоря Муратова, а ДПС тимчасово очолить Михайло Тітарчук, повідомляє «Урядовий портал».
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що саме він зробив подання на звільнення голів ДМС і ДПС, яке було підтримане усіма членами Кабінету міністрів.
На думку Марченка, колишнє керівництво цих відомств навіть у докризовий час було недієздатним і не виконувало своїх прямих функцій. А зараз такі керівники могли навіть нести загрозу фінансовій безпеці країни.
Крім того, Марченко вважає, що Максим Нефьодов і Сергій Верланов втратили довіру людей і повинні були піти.
Також міністр додав, що уряд готує зміни в обох відомствах.
Кадрові рішення — найбільш помітна, але не єдина площина реформування ДМС і ДПС. Паралельно ми готуємо інституційні зміни в обох відомствах. Формуємо нові управлінські команди. Визначаємо внутрішні структури і функціонал. Ідеться про рестарт обох служб. Прозорість — найкращий аргумент проти корупції і тіньових схем, — заявив Марченко.