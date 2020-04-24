Кабмін. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n137261-kabmin-pryznachyv-tymchasovyh-goliv-podatkovoyi-slujby-ta-mytnyci.html

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Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні встиг не тільки звільнити керівництво Державної митної служби та Державної податкової служби, а й призначити тимчасових голів цих відомств.

Тимчасовим керівником ДМС призначено Ігоря Муратова, а ДПС тимчасово очолить Михайло Тітарчук, повідомляє «Урядовий портал».

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що саме він зробив подання на звільнення голів ДМС і ДПС, яке було підтримане усіма членами Кабінету міністрів.

На думку Марченка, колишнє керівництво цих відомств навіть у докризовий час було недієздатним і не виконувало своїх прямих функцій. А зараз такі керівники могли навіть нести загрозу фінансовій безпеці країни.

Крім того, Марченко вважає, що Максим Нефьодов і Сергій Верланов втратили довіру людей і повинні були піти.

Також міністр додав, що уряд готує зміни в обох відомствах.