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Ракурс
Кабмін. Фото: 112 Україна

Кабмін призначив тимчасових голів податкової служби та митниці

24 кві 2020, 22:36
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Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні встиг не тільки звільнити керівництво Державної митної служби та Державної податкової служби, а й призначити тимчасових голів цих відомств.

Тимчасовим керівником ДМС призначено Ігоря Муратова, а ДПС тимчасово очолить Михайло Тітарчук, повідомляє «Урядовий портал».

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що саме він зробив подання на звільнення голів ДМС і ДПС, яке було підтримане усіма членами Кабінету міністрів.

На думку Марченка, колишнє керівництво цих відомств навіть у докризовий час було недієздатним і не виконувало своїх прямих функцій. А зараз такі керівники могли навіть нести загрозу фінансовій безпеці країни.

Крім того, Марченко вважає, що Максим Нефьодов і Сергій Верланов втратили довіру людей і повинні були піти.

Також міністр додав, що уряд готує зміни в обох відомствах.



Кадрові рішення — найбільш помітна, але не єдина площина реформування ДМС і ДПС. Паралельно ми готуємо інституційні зміни в обох відомствах. Формуємо нові управлінські команди. Визначаємо внутрішні структури і функціонал. Ідеться про рестарт обох служб. Прозорість — найкращий аргумент проти корупції і тіньових схем, — заявив Марченко.

Джерело: Ракурс


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