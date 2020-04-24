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Міжнародний день ветеринарного лікаря. Фото: IGIS
Завтра — Міжнародний день ветеринарного лікаря і Міжнародний день ДНКhttps://racurs.ua/ua/n137260-zavtra-mijnarodnyy-den-veterynarnogo-likarya-i-mijnarodnyy-den-dnk.htmlРакурс
25 квітня свят відзначається декілька. Цієї суботи в світі відзначають Міжнародний день ветеринарного лікаря. Це свято традиційно відзначається з 2000 року в останню суботу квітня.
Також цього дня відзначають Міжнародний день ДНК. Саме 25 квітня 1953 року декілька вчених опублікували в науковому журналі результати своїх досліджень структури молекули ДНК.
Крім того, в останню суботу квітня відзначається сімейне свято — День доньки.
Але це ще не всі свята, які відзначаються 25 квітня. Цієї суботи Всесвітній день пінгвінів і Всесвітній день боротьби з малярією.
В Італії 25 квітня святкують день звільнення країни від фашизму, у Португалії — День свободи, в Австралії і Новій Зеландії — День захисту вітчизни.
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