Законопроект про нові обмеження для депутатів внесений до Верховної Ради

Верховна Рада. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n137259-zakonoproekt-pro-novi-obmejennya-dlya-deputativ-vnesenyy-do-verhovnoyi-rady.html

Ракурс

Законопроект про нові обмеження для народних депутатів зареєстрував представник президента України у Конституційному суді нардеп із фракції «Слуга народу» Федір Веніславський.

Законопроект № 3373 передбачає, що нардеп може внести не більше однієї пропозиції або правки до кожної статті або пункту законопроекту, який розглядається у Верховній Раді, повідомляє «Судово-юридична газета».

На думку Веніславського, багато нардепів зловживають своїм правом на внесення правок у законопроекти, тим самим гальмують прийняття важливих і невідкладних законів.

Так, останнім часом деякі депутати до однієї і тієї ж статті законопроекту вносять кілька сотень правок. На думку Веніславського, це робиться не заради вдосконалення законопроекту, а для затягування процесу його розгляду в парламенті.

Як раніше писав «Ракурс», розгляд антиколомойського закону може тривати кілька місяців. Кілька нардепів подали рекордні 16 тис. 380 правок до документу. З огляду на регламент Верховної Ради, для їхнього розгляду парламенту знадобиться не менше 7,5 місяців.