Верховная Рада. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n137259-zakonoproekt-o-novyh-ogranicheniyah-dlya-deputatov-vnesen-v-verhovnuu-radu.html

Ракурс

Законопроект о новых ограничениях для народных депутатов зарегистрировал представитель президента Украины в Конституционном суде нардеп из фракции «Слуга народа» Федор Вениславский.

Законопроект № 3373 предусматривает, что нардеп может внести не более одного предложения или поправки к каждой статье или пункту законопроекта, сообщает «Судебно-юридическая газета».

По мнению Вениславского, многие нардепы злоупотребляют своим правом на внесение поправок в рассматриваемые законопроекты, тем самым тормозят принятия важных и неотложных законов.

Так, в последнее время некоторые депутаты к одной и той же статье вносят несколько сотен поправок. По мнению Вениславского, это делается не ради усовершенствования законопроекта, а для затягивания процесса его рассмотрения в парламенте.

Как ранее писал «Ракурс», рассмотрение антиколомойского закона может длиться несколько месяцев. Несколько нардепов подали рекордные 16 тыс. 380 поправок к документу. Учитывая регламент Верховной Рады, для их рассмотрения парламенту понадобится не менее 7,5 месяцев.