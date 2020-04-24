Международный день ветеринарного врача. Фото: IGIS

https://racurs.ua/n137260-zavtra-mejdunarodnyy-den-veterinarnogo-vracha-i-mejdunarodnyy-den-dnk.html

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25 апреля праздников отмечается несколько. В эту субботу в мире отмечают Международный день ветеринарного врача. Этот праздник традиционно отмечается с 2000 года в последнюю субботу апреля.

Также в этот день отмечают Международный день ДНК. Именно 25 апреля 1953 года несколько ученых опубликовали в научном журнале результаты своих исследований структуры молекулы ДНК.

Кроме того, в последнюю субботу апреля отмечается семейный праздник — День дочери.

Но это еще не все праздники, которые отмечаются 25 апреля. В эту субботу Всемирный день пингвинов и Всемирный день борьбы с малярией.

В Италии 25 апреля празднуют день освобождения страны от фашизма, в Португалии — День свободы, в Австралии и Новой Зеландии — День защиты отечества.