Максим Нефьодов. Фото: Korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n137256-kabmin-zvilnyv-kerivnyctvo-mytnyci-i-fiskalnoyi-slujby-nardep.html

Ракурс

Кабінет міністрів під час сьогоднішнього позачергового засідання прийняв рішення про звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова та голови Державної податкової служби Сергія Верланова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Також звільнені заступники Нефьодова: Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Петухов.

З посади заступника голови Державної податкової служби звільнений Дмитро Венціковський.

Як раніше писав «Ракурс», Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти Нефьодова. У заяві про злочин затверджується, що група осіб нібито систематично отримувала хабарі за поставки горючих і не сертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників, що нібито державі було завдано збитків на суму понад 40 млн гривень.