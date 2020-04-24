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Ракурс
Максим Нефьодов. Фото: Korrespondent.net

Кабмін звільнив керівництво митниці і податкової служби — нардеп

24 кві 2020, 20:03
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Кабінет міністрів під час сьогоднішнього позачергового засідання прийняв рішення про звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова та голови Державної податкової служби Сергія Верланова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Також звільнені заступники Нефьодова: Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Петухов.



З посади заступника голови Державної податкової служби звільнений Дмитро Венціковський.

Як раніше писав «Ракурс», Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти Нефьодова. У заяві про злочин затверджується, що група осіб нібито систематично отримувала хабарі за поставки горючих і не сертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників, що нібито державі було завдано збитків на суму понад 40 млн гривень.

Джерело: Ракурс


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