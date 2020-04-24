Шайтанова завербував причетний до збиття MH17 полковник ФСБ - Bellingcat

https://racurs.ua/ua/n137257-shaytanova-zaverbuvav-prychetnyy-do-zbyttya-mh17-polkovnyk-fsb-bellingcat.html

Ракурс

Генерала СБУ Валерія Шайтанова завербував причетний до збиття рейсу MH17 у 2014 році в небі над Донбасом полковник ФСБ Росії Ігор Єгоров. Високопоставлений російський офіцер з позивним Ельбрус працює в елітному спецпідрозділі ФСБ (департаменті В — колишній «Вимпел» у КДБ) та з 2011 року встиг здійснити понад 480 авіаперельотів переважно до «гарячих точок», а також країн ЄС.

Після анексії Криму у 2014 році міжнародних перельотів у Єгорова було 37, з яких щонайменше 11 поїздок до Німеччини. Також він відвідував Хорватію і Францію, де, згідно з матеріалами СБУ, зустрічався з двома українськими агентами.

У 2014 та 2015 роках ця особа постійно приїжджала під двома різними іменами — власним Ігор Єгоров і вигаданим Ігор Семенов — до трьох контрольних центрів російських військових операцій у Ростові, Сімферополі та Краснодарі, — з’ясувала міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat, пише ТСН.

У травні 2018 року Bellingcat також ідентифікував і оприлюднив дані про одного з ключових російських кураторів військової операції на Донбасі, який діяв під вигаданим іменем «Андрій Іванович» з позивним Оріон. Цим оперативником виявився офіцер Головного розвідуправління Росії, який також причетний до знищення MH17, Олег Іванніков. Іванніков неодноразово контактував з Ельбрусом.

На думку Bellingcat, ГРУ та ФСБ перебувають у стані холодної війни за сфери впливу.

Про це свідчать нещодавні перехоплення розмов щодо збиття МН17 над окупованим Донбасом, у яких відчувалося загострення протистояння російських спецслужб, — повідомляє Bellingcat.

Куратор від ФСБ, який у липні 2014 року перебував у Луганську, був відомий під позивним Ельбрус. Наприклад, у листопаді 2014 року блогер терористів повідомив про провал спроби об'єднати понад 20 бойових груп сепаратистів двох надісланих Москвою військових начальників — Дельфіна та Ельбруса.

У січні 2015 року той самий блогер писав про невдалу спробу Ельбруса у Луганську створити об'єднану армію в ОРДЛО. Позивний Ельбрус також згадувався у лютому 2016 року у «Новій газеті» як офіцер ФСБ, який пішов на пенсію, і перебував у Луганську у 2014 року.

Bellingcat вперше припустив, що Єгоров може бути тим самим куратором від ФСБ Ельбрусом на початку 2019 року, оскільки тоді вдалося відстежити його тісний контакті з Оріоном-Іванніковим. Ельбрус фігурує у перехоплених розмовах щодо збиття МН17 (він має вади мовлення, які можна почути на опублікованих СБУ записах його розмов з Шайтановим).

З розмови бойовиків випливає, що Ельбрус з’явився на Донбасі безпосередньо перед збиттям МН17 з російського «Буку», що робить його фігурантом справи про збиття малайзійського Боїнга.

Bellingcat також вивчає можливу причетність Єгорова до вбивства журналіста Хашоггі. Крім того, анонімні джерела Bellingcat зазначили, що українська сторона запитувала в Німеччини арешту Єгорова, коли той перебував на території країни, однак арешту не відбулося.