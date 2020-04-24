ПриватБанк. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n137255-pryvatbank-maie-vyplatyty-17-3-mln-grn-firmi-kolomoyskogo-rishennya-sudu.html

Ракурс

«ПриватБанк» програв у суді ще одній фірмі олігарха Ігоря Коломойського. Товариство з обмеженою відповідальністю «Арлан», власниками якого є Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов, виграло судовий позов.

Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ «Арлан» і прийняв рішення про стягнення із «ПриватБанку» 17,3 млн грн. Дану суму ТОВ «Арлан», як поручитель «ПриватБанку», сплатив Національному банку України по рефінансуванню, повідомляє Finbalance.

Слід зазначити, що ТОВ «Арлан» уклало мирову угоду з Нацбанком і виплатило заборгованість «ПриватБанка» по кредиту рефінансування у розмірі вартості майна, яке воно заклало.

Тепер ТОВ «Арлан» у судовому порядку стягнуло з «ПриватБанку» гроші, які раніше сплатило Нацбанку.

У свою чергу «ПриватБанк» буде оскаржувати це рішення в апеляційному суді.

Як раніше писав «Ракурс», колишній генпрокурор Руслан Рябошапка звинуватив главу Служби безпеки України Івана Баканова у блокуванні проведення експертизи у справі «ПриватБанку».