Справа «ПриватБанку»: Рябошапка звинуватив Баканова у блокуванні експертизи

Справа «ПриватБанку»: Рябошапка звинуватив Баканова у блокуванні експертизиhttps://racurs.ua/ua/n137180-sprava-pryvatbanku-ryaboshapka-zvynuvatyv-bakanova-u-blokuvanni-ekspertyzy.htmlРакурс
Справа «ПриватБанку» набуває затяжного характеру. Екс-генпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що нинішній керівник Служби безпеки України Іван Баканов блокує проведення дуже важливою експертизи у справі «ПриватБанку».
Розслідуванням цієї справи займаються Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Своїми думками з цього приводу Рябошапка поділився у блозі «Української правди».
Колишній генпрокурор заявив, що блокування експертизи фактично захищає організаторів мільярдних схем від оголошення про підозру. Як відомо, без встановлення НАБУ і САП розмірів збитків неможливо оголосити про підозру фігурантам справи.
Рябошапка вважає, що зняття блокування СБУ на проведення експертизи дозволить швидко завершити розслідування цієї резонансної справи.
Як відомо, у рамках кримінального провадження НАБУ і САП розслідують факти можливої розтрати колишнім керівництвом «ПриватБанку» 116,8 млрд грн. На думку слідства, до цих махінацій можуть бути причетні співробітники Нацбанку, тому що без відома регулятора навряд чи можна було провернути таку аферу.
У 2015 році Нацбанк у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом провів перевірки найбільших українських банків. У результаті перевірки «ПриватБанку» було встановлено, що для нормального функціонування фінансової установи необхідно додатково капіталізувати 113,1 млрд грн.
Було також встановлено, що 90% усіх кредитів «ПриватБанк» надав компаніям-пустушкам. Борги по кредитах гасилися за рахунок перекредитування або за рахунок зміни компаній.
Нацбанк висунув керівництву «ПриватБанку» вимогу щодо збільшення розміру капіталу на 94,5 млрд грн за рахунок реструктуризації кредитів і їхньої передачі прибутковим компаніям. Однак керівництво «ПриватБанку» проігнорувало вимогу Нацбанку.