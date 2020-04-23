Справа «ПриватБанку»: Рябошапка звинуватив Баканова у блокуванні експертизи

ПриватБанк. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n137180-sprava-pryvatbanku-ryaboshapka-zvynuvatyv-bakanova-u-blokuvanni-ekspertyzy.html

Ракурс

Справа «ПриватБанку» набуває затяжного характеру. Екс-генпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що нинішній керівник Служби безпеки України Іван Баканов блокує проведення дуже важливою експертизи у справі «ПриватБанку».

Розслідуванням цієї справи займаються Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Своїми думками з цього приводу Рябошапка поділився у блозі «Української правди».

Колишній генпрокурор заявив, що блокування експертизи фактично захищає організаторів мільярдних схем від оголошення про підозру. Як відомо, без встановлення НАБУ і САП розмірів збитків неможливо оголосити про підозру фігурантам справи.

Рябошапка вважає, що зняття блокування СБУ на проведення експертизи дозволить швидко завершити розслідування цієї резонансної справи.

Як відомо, у рамках кримінального провадження НАБУ і САП розслідують факти можливої ​​розтрати колишнім керівництвом «ПриватБанку» 116,8 млрд грн. На думку слідства, до цих махінацій можуть бути причетні співробітники Нацбанку, тому що без відома регулятора навряд чи можна було провернути таку аферу.

У 2015 році Нацбанк у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом провів перевірки найбільших українських банків. У результаті перевірки «ПриватБанку» було встановлено, що для нормального функціонування фінансової установи необхідно додатково капіталізувати 113,1 млрд грн.

Було також встановлено, що 90% усіх кредитів «ПриватБанк» надав компаніям-пустушкам. Борги по кредитах гасилися за рахунок перекредитування або за рахунок зміни компаній.

Нацбанк висунув керівництву «ПриватБанку» вимогу щодо збільшення розміру капіталу на 94,5 млрд грн за рахунок реструктуризації кредитів і їхньої передачі прибутковим компаніям. Однак керівництво «ПриватБанку» проігнорувало вимогу Нацбанку.