Світ на карантині: у Фінляндії винайшли дверцята handsfree, в Канаді — апарат для дистанціювання, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n137179-svit-na-karantyni-u-finlyandiyi-vynayshly-dvercyata-handsfree-v-kanadi-aparat-dlya.html

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Світ на карантині креативить і придумує нові способи уникнути коронавірусу. Творчі люди винаходять технологічні рішення, щоб зменшити ймовірність контакту із хворими та передачі вірусу.

Художник з Торонто Даніель Ротстейн зібрав агрегат, який він назвав «машиною для соціального дистанціювання». Ротстейн пояснив, що хотів показати владі цього канадського міста, як важко людям залишатися на рекомендованій відстані 2 м на деяких вулицях Торонто в умовах пандемії.

На відео він блукає містом у центрі кола, створеного із обручів. Воно раз по раз наштовхується на інших людей, Ротстейн часто не вписується в межі тротуарів та виходить на проїжджу частину.

А от у Фінляндії в продовольчих магазинах почали тестувати нові дверцята холодильників. Вони обладнані новою ручкою, яка дозволяє відкрити холодильник без використання рук і пальців. Покупець може відкрити шафу натиснувши важіль ліктем чи зап’ястком.

Холодильники-handsfree (вільні руки — англ.) зменшують ризик поширення вірусу через дверні ручки, до яких найчастіше в магазині доторкається велика кількість людей.