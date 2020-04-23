Мир на карантине: в Финляндии изобрели дверцу handsfree, в Канаде - аппарат для дистанцирования, скриншот видео

https://racurs.ua/n137179-mir-na-karantine-v-finlyandii-izobreli-dvercu-handsfree-v-kanade-apparat-dlya-distancirovaniya.html

Ракурс

Мир на карантине креативит и придумывает новые способы избежать коронавируса. Творческие люди изобретают технологические решения, чтобы уменьшить вероятность контакта с больными и передачи вируса.

Художник из Торонто Даниэль Ротстейн собрал агрегат, который он назвал «машиной для социального дистанцирования». Ротстейн объяснил, что хотел показать властям этого канадского города, как трудно людям оставаться на рекомендованном расстоянии 2 м на некоторых улицах Торонто в условиях пандемии.

На видео он бродит по городу в центре круга, созданного из обручей. Он то и дело наталкивается на других людей, Ротстейн часто не вписывается в рамки тротуаров и выходит на проезжую часть.

А вот в Финляндии в продовольственных магазинах начали тестировать новые дверцы холодильников. Они оборудованы новой ручкой, которая позволяет открыть холодильник без использования рук и пальцев. Покупатель может открыть шкаф нажав рычаг локтем или запястьем.

Холодильники handsfree (свободные руки — англ.) уменьшают риск распространения вируса через дверные ручки, к которым чаще всего в магазине прикасается множество людей.