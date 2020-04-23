В Украине 24 апреля осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода завтра, 24 апреля в Украине в целом будет несколько теплее, чем прошедшие сутки.

В течение суток осадков не ожидается, однако ночью 24 апреля синоптики прогнозируют заморозки 0−3° на поверхности почвы в восточных областях, на северо-западе страны, Закарпатье и в Карпатах. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ночью температура воздуха составит 3−7°, днем — 15−19°, на Закарпатье — до 21°.

Погода в Киеве 24 апреля будет с переменной облачностью. Ночью температура воздуха составит 5−7°, днем — прогреется до 17−19°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют ночью температуру воздуха 3−5°, днем — 17−19°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Одессе термометры ночью покажут 5−7°, днем — 15−17°. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Днепре также ожидается облачная с прояснениями погода. Температура ночью 3−5°, днем — 17−19°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Харькове столбики термометров ночью опустятся до 4−6°, днем — поднимутся до 16−18°. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье 24 апреля погода будет облачной с прояснениями. Температура ночью опустится до 3−5°, днем — поднимется до 19−21°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 апреля будет преимущественно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, американские ученые установили, на какую эпоху станет похожим климат Земли в результате глобального потепления.