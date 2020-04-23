«Укроборонпром» хотят ликвидировать. Фото: Корреспондент

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«Укроборонпром», государственный концерн, хотят ликвидировать. На его базе планируют создать шесть госкорпораций, вокруг которых будут консолидированы предприятия по отраслевому принципу.

На базе госконцерна создадут ракетостроительный, авиационный, авиаремонтный, бронетанковый, радарный и холдинг морских систем. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Укроборонпрома» Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

По его словам, «Укроборонпром» в нынешнем виде должен быть ликвидирован, ведь на сегодняшний день большинство государственных оборонных предприятий, в отличие от частных производителей, неконкурентоспособны. Главная причина — излишняя регуляция и бюрократия со стороны государства.

Согласно такому плану, в результате реорганизации госконцерн, в управлении которого находится 137 предприятий, перестанет существовать. Вместо него создадут шесть отраслевых холдингов.

Концерн уже готов двигаться по этому пути. Но без прямого и непосредственного участия государственных органов реформа «Укроборонпрома» либо затянется на годы, либо станет невозможной, — отметил Найем, добавив, что ведомство уже готовит новый закон.

Заместитель гендиректора по трансформации госконцерна Роман Бондар в интервью изданию «Оборонно-промышленный курьер» заявил, что «Укроборонпром» крайне запущен, некоторые предприятия «практически при смерти». Усугубляют ситуацию большие долги, технологическая отсталость, низкое качество продукции и высокий износ оборудования.

Он тоже выступил за создание шести холдингов. Бондарь уточнил, что в основе холдингов будут самые прогрессивные и перспективные предприятия, которые объединят госкомпании одной отрасли.

Например, в состав бронетанкового холдинга под кодовым названием ZIMM войдут предприятия, на которых ремонтируют, изготавливают компоненты, исследуют и создают конечный продукт. Своеобразный полный производственный цикл, — пояснил Бондарь.



Также реформа предусматривает, что в течение двух лет «Укроборонпром» будет выполнять роль «центра управления полетами». Его команда должна провести корпоратизацию предприятий, оздоровить проблемные активы, провести концентрацию производств, продать избыточное имущество. После того, как новые холдинги будут созданы, концерн как корпоративный центр может быть ликвидирован.

Напомним, ранее государственный концерн «Укроборонпром» презентовал квадрокоптер «Берегиня» для разведывательных операций.