«Укроборонпром» хочуть ліквідувати. Фото: Кореспондент

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«Укроборонпром», державний концерн, хочуть ліквідувати. На його базі планують створити шість держкорпорацій, навколо яких будуть консолідовані підприємства за галузевим принципом.

На базі держконцерну створять ракетобудівний, авіаційний, авіаремонтний, бронетанковий, радарний і холдинг морських систем. Про це повідомив заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, «Укроборонпром» у нинішньому вигляді має бути ліквідований, адже на сьогоднішній день більшість державних оборонних підприємств, на відміну від приватних виробників, неконкурентоспроможні. Головна причина — зайва регуляція і бюрократія з боку держави.

Відповідно до такого плану, внаслідок реорганізації держконцерн, в управлінні якого перебуває 137 підприємств, перестане існувати. Замість нього створять шість галузевих холдингів.

Концерн вже готовий рухатися цим шляхом. Але без прямої та безпосередньої участі державних органів реформа «Укроборонпрому» або затягнеться на роки, або стане неможливою, — зазначив Найєм, додавши, що відомство вже готує новий закон.

Заступник гендиректора з трансформації держконцерну Роман Бондар в інтерв’ю виданню «Оборонно-промисловий кур'єр» заявив, що «Укроборонпром» вкрай запущений, деякі підприємства «практично при смерті». Ускладнюють ситуацію великі борги, технологічна відсталість, низька якість продукції та висока зношеність устаткування.

Він теж виступив за створення шести холдингів. Бондар уточнив, що в основі холдингів будуть найпрогресивніші і перспективні підприємства, які об'єднають держкомпанії однієї галузі.

Наприклад, до складу бронетанкового холдингу під кодовою назвою ZIMM увійдуть підприємства, на яких ремонтують, виготовляють компоненти, досліджують і створюють кінцевий продукт. Своєрідний повний виробничий цикл, — пояснив Бондар.





Також реформа передбачає, що протягом двох років «Укроборонпром» буде виконувати роль «центру управління польотами». Його команда повинна провести корпоратизацію підприємств, оздоровити проблемні активи, провести концентрацію виробництв, продати зайве майно. Після того, як нові холдинги будуть створені, концерн як корпоративний центр може бути ліквідований.

Нагадаємо, раніше державний концерн «Укроборонпром» презентував квадрокоптер «Берегиня» для розвідувальних операцій.