Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Міністерство цифрової трансформації України представило серіал-інструкцію про апарати ШВЛ.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан 23 квітня презентувала серіал «COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легень». Цей оглядовий серіал включає три серії у форматі міні-інтерв'ю. Про це 23 квітня повідомляє «Укрінформ».

Наголошується, що інструкції підготував завідувач відділу анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених обласної клінічної лікарні Дніпра Денис Сурков. Відеопроект доступний на платформі «Дія.Цифрова освіта».

Крім того, сьогодні на вже традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під головуванням президента Володимира Зеленського обговорили питання закупівлі апаратів штучної вентиляції легень. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністерство вже готується до закупівлі близько 200 таких апаратів, які повинні бути готові до кінця травня. Глава держави наголосив, що експертиза показала високу якість українських апаратів і вони повністю відповідають найкращим стандартам.

Українські ШВЛи будуть удвічі дешевшими, а це означає краще забезпечення наших лікарень, — цитує Зеленського прес-служба Офісу президента.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зауважив, що Фонд при ОПУ скоро завершує закупівлі всіх засобів захисту та обладнання, а займатиметься цим МОЗ. Зазначається, що в Україні вже доставили 360 тис. респіраторів, 100 тис. захисних костюмів, 800 тис. реагентів. Ці препарати вже відправили в регіони.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що необхідно організувати онлайн-уроки для лікарів у регіонах, оскільки медики часто не вміють користуватися сучасними апаратами штучної вентиляції легень. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняв, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів у онлайн-режимі.